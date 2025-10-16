Artista de rua russa condenada a 13 dias de prisão após tocar música anti-Kremlin (com vídeo)

Uma adolescente que canta nas ruas russas foi esta quinta-feira, 16 de outubro, condenada a 13 dias de prisão, depois de ter tocado uma música proibida contra o Kremlin na avenida central de São Petersburgo.Diana Loginova, uma estudante de música de 18 anos que atua sob o nome de Naoko com a banda Stoptime, foi detida esta quarta-feira após a sua interpretação da canção Swan Lake Cooperative, do rapper russo exilado Noize MC, se ter tornado viral nas redes sociais russas.Um vídeo mostrou uma multidão de jovens a cantar em conjunto com Loginova na Nevsky Prospekt, numa rara demonstração de desafio público às autoridades, devido ao risco de detenção. "Quero ver o bailado, deixem os cisnes dançar. Deixem o velho tremer de medo pelo vosso lago" é um dos trechos da canção.A canção não refere o nome de Vladimir Putin nem a guerra na Ucrânia. A referência ao bailado é ao Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, que foi exibido na televisão após a morte de líderes soviéticos e durante uma tentativa de golpe de 1991 contra o presidente Mikhail Gorbachev, simbolizando o fim do governo de um líder.A letra faz ainda referência à Ozero ("lago" em russo), uma cooperativa de dacha [típica casa de campo ou de férias russa] a norte de São Petersburgo, associada ao círculo íntimo de Putin..Um tribunal de São Petersburgo considerou-a esta quinta-feira culpada por organizar uma manifestação não planeada que bloqueava o acesso público ao metro, considerada uma infração administrativa, mas não criminal.A polícia daquela cidade informou que, após cumprir os 13 dias, Loginova será acusada de uma infração administrativa adicional por "desacreditar" o exército russo.Se for condenada, poderá ser multada. Em caso de reincidência, poderá vir a enfrentar acusações criminais e uma longa pena de prisão.Noize MC, o músico que escreveu "Swan Lake Cooperative" e cujo nome verdadeiro é Ivan Alexeyev, critica abertamente o Kremlin e emigrou para a Lituânia após o início da guerra na Ucrânia, tendo sido adicionado pela presidência russa à lista de "agentes estrangeiros", que inclui centenas de indivíduos e entidades acusados de conduzir atividades subversivas com apoio estrangeiro.Em maio, um tribunal de São Petersburgo proibiu a música, alegando que "pode conter sinais de justificação e desculpa para atitudes hostis e odiosas em relação às pessoas, bem como declarações que promovam mudanças violentas nos fundamentos da ordem constitucional".Embora os links para a Swan Lake Cooperative no YouTube e para o site do Noize MC estejam bloqueados na Rússia, muitos jovens utilizam redes privadas virtuais (VPNs) para contornar essas proibições.. Loginova, que estuda numa faculdade de música em São Petersburgo, ganhou vários prémios estudantis de música na Rússia e no estrangeiro.