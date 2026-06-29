Uma bandeira israelita drapeja na aldeia de Meiss al-Jabal, no sul do Líbano.
Uma bandeira israelita drapeja na aldeia de Meiss al-Jabal, no sul do Líbano.EPA/ATEF SAFADI
Internacional

Armas calaram-se e processo negocial EUA-Irão em vias de ser retomado

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que não há “conversações técnicas” previstas nesta semana, depois de Trump ter anunciado uma reunião para esta terça-feira no Qatar.
César Avó
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