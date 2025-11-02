Após cinco meses de suspensão, voos diretos da Áustria para Teerão serão retomados

A Europa voltará a ter uma ligação aérea direta com Teerão, após mais de cinco meses de suspensão. De acordo com a agência de notícias iraniana IRNA, a Austrian Airlines retoma os voos para a capital do Irão a partir desta segunda-feira, 3 de novembro.A fonte citada pela IRNA é Ramin Kashaf-Azar, chefe interino da Imam Khomeini Airport City Company. O primeiro voo da companhia aérea austríaca está previsto para aterrar em Teerão às 02h30 da madrugada (hora local). Uma hora depois, o avião regressará a Viena.A frequência está prevista para segundas, quartas, sextas e sábados. Para já, a companhia oferecerá “serviços semanais limitados”, mas tem “um plano mais amplo de expansão das operações no Médio Oriente”. Prevê-se que a empresa aumente gradualmente o número de voos nos próximos meses, embora sem indicar números ou datas concretas.Além da Austrian Airlines, Ramin Kashaf-Azar afirmou à agência que a alemã Lufthansa também deverá retomar os voos para a capital iraniana no próximo mês. Estes voos — os únicos a ligar a Europa diretamente ao Irão — foram suspensos há cinco meses, quando eclodiu a guerra de 12 dias entre Israel e o Irão..UE volta a aplicar sanções após decisão da ONU. Irão ameaça com resposta "firme e apropriada".Irão manda regressar embaixadores em França, Alemanha e Reino Unido depois de anúncio de novas sanções