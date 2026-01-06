Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Khamenei lidera o Irão desde 1989.FOTO: EPA / GABINETE DE IMPRENSA DO GUIA SUPREMO DO IRÃO
Internacional

Após Assad, Khamenei? Líder iraniano terá plano de fuga para Moscovo

Palavras de aviso de Trump ganham nova dimensão após deposição de Maduro. Pressão interna e externa coincidem no Irão, onde o regime não consegue responder à crise económica.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Donald Trump
Irão
Benjamin Netanyahu
Protestos
ayatollah Ali Khamenei
edição impressa

