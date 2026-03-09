Ekrem Imamoglu era presidente da câmara de Istambul quando foi preso.
Aplausos e cânticos de “vergonha” no julgamento de rival de Erdogan

Antigo presidente da câmara de Istambul, preso há quase um ano, é acusado de 142 crimes num caso que a oposição diz ter motivos políticos. Ekrem Imamoglu arrisca 2430 anos de prisão.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
