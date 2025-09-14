Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidenciáveis estão de olho nos "49 milhões de votos em Bolsonaro".
EPA/Sebastiao Moreira
Após condenação, bolsonarismo fica ferido, mas ainda não morre

Esperança numa amnistia, aposta em novos ataques económicos e políticos de Trump e apoio de eventual futuro presidente bolsonarista mantêm extrema-direita viva no Brasil, dizem politólogos.
