Anthropic suspende acesso a modelo mais avançado de inteligência artificial por ordem de segurança

A Anthropic suspendeu o acesso público aos modelos de inteligência artificial (IA) mais avançados, para cumprir uma diretiva de controlo de exportações, que a obriga a impedir o acesso ao serviço por parte de estrangeiros por motivos de segurança nacional.Segundo a empresa norte-americana, a ordem para impedir o acesso fora dos Estados Unidos ou por parte de estrangeiros dentro do país chegou na tarde desta sexta-feira, 13 de junho.Para poder cumprir a diretiva de última hora, a Anthropic optou por bloquear o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 a todos os clientes.Num comunicado divulgado no mesmo dia, a empresa pediu desculpa aos clientes pela interrupção e disse que o Governo norte-americano não forneceu detalhes específicos sobre os motivos pelos quais os novos serviços de inteligência artificial constituem um problema de segurança nacional."Acreditamos que o Governo deve ter a capacidade de bloquear desenvolvimentos inseguros como parte de um processo transparente, justo, claro e baseado em factos técnicos. Esta ação não está de acordo com esses princípios", pode ler-se.A suspensão aconteceu poucos dias após a Anthropic ter disponibilizado o modelo Fable 5, apresentado como o mais avançado em vários testes de competências e considerado muito superior aos modelos Opus, aos assinantes do serviço Claude.O Fable baseia-se no modelo Mythos, sobre o qual a Anthropic alertou em abril possuir capacidades que colocavam em risco a impenetrabilidade dos sistemas mais avançados em cibersegurança em setores sensíveis, como o financeiro.A Anthropic permitiu que o Governo dos EUA e empresas analisassem o Mythos antes que fosse lançado publicamente, de forma a detetar eventuais vulnerabilidades nos sistemas, enquanto o Fable 5 continha salvaguardas e restrições para evitar o uso indevido.