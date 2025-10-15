Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pete Hegseth esteve em Bruxelas para a reunião dos ministros da Defesa da NATO, que foi presidida por Mark Rutte.
Internacional

Aliados respondem a pressão dos EUA para comprarem mais armas para a Ucrânia

Kiev precisará em 2026 entre 10 e 17 mil milhões de euros em ajuda militar através da NATO. Pete Hegseth avisou que EUA e aliados imporão custos à Rússia se a guerra não chegar ao fim.
Ana Meireles
União Europeia
NATO
Ucrânia
Mark Rutte
Pete Hegseth

