Terramoto foi registado pelo IPMA
Terramoto foi registado pelo IPMAFOTO: D.R.
Internacional

Alerta de tsunami no México após sismo de magnitude preliminar 7,3

Sismo registado às 15:48 (hora de Lisboa), teve hipocentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade e foi sentido em particular na zona de Puerto Madero, um importante porto do Pacífico.
DN/Lusa
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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou esta sexta-feira, 17 de julho, um sismo de magnitude preliminar de 7,3 ao largo da costa sudoeste do México, tendo sido emitido um alerta de tsunami.

O sismo, registado às 09:48 (15:48 em Lisboa), teve o hipocentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade e foi sentido em particular na zona de Puerto Madero, um importante porto e cidade piscatória do Pacífico, situado a cerca de 13 quilómetros da fronteira com a Guatemala.

A agência de notícias espanhola EuropaPress informou que, até ao momento, desconhece-se a existência de vítimas ou danos materiais.

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