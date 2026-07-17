Alerta de tsunami no México após sismo de magnitude preliminar 7,3

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou esta sexta-feira, 17 de julho, um sismo de magnitude preliminar de 7,3 ao largo da costa sudoeste do México, tendo sido emitido um alerta de tsunami.O sismo, registado às 09:48 (15:48 em Lisboa), teve o hipocentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade e foi sentido em particular na zona de Puerto Madero, um importante porto e cidade piscatória do Pacífico, situado a cerca de 13 quilómetros da fronteira com a Guatemala.A agência de notícias espanhola EuropaPress informou que, até ao momento, desconhece-se a existência de vítimas ou danos materiais.