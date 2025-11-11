Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O discurso do presidente João Lourenço foi o ponto alto das celebrações dos 50 anos da independência de Angola.
“Ainda há muito por fazer”. João Lourenço pede fim das disputas partidárias em Angola

Na cerimónia dos 50 anos da independência, o presidente angolano pediu a construção em união de “uma sociedade inclusiva”. Marcelo desvalorizou referência ao colonialismo opressor feita por Lourenço.
Ana Meireles
