Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Afinal não foi assalto. Autoridades garantem que autarca alemã foi atacada pela própria filha de 17 anos
Internacional

Afinal não foi assalto. Autoridades garantem que autarca alemã foi atacada pela própria filha de 17 anos

Além da filha, também o filho de 15 anos foi detido e vão ficar à guarda da assistência social enquanto decorre a investigação. Estado de saúde de Iris Stalzer é estável.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

As autoridades alemãs revelaram esta quarta-feira, 8 de outubro, que a recém-eleita presidente da câmara Herdecke, Iris Stalzer, não foi afinal vítima de um assalto à porta de casa na terça-feira, tendo concluído que foi a própria filha, de 17 anos, que esfaqueou a mãe e depois deu o alerta às autoridades.

Aliás, os investigadores chegaram ainda à conclusão que Stalzer foi esfaqueada ainda dentro da residência. A autarca, que iria tomar posse a 1 de novembro, encontra-se internada no hospital, mas já está livre de perigo, encontrando-se estável.

Além da filha, também o filho de 15 anos foi detido, uma vez que as autoridades encontraram em casa duas facas e roupas com vestígios de sangue.

Durante o interrogatório, Iris Stalzer afirmou que foi a filha a autora do ataque, segundo o detetive Jens Rautenberg. Por sua vez, o procurador Bernd Haldorn afirmou que o caso está a ser tratado como ofensa corporal grave, pelo que tudo indica que os dois menores serão entregues à assistência social enquanto decorre a investigação.

Na origem deste ataque com faca está, de acordo com o que foi apurado pelas as autoridades, um conflito familiar, tendo já sido descartadas motivações políticas.

Herdecke é uma cidade com cerca de 23 mil habitantes situada na região do Ruhr, entre Hagen e Dortmund.

Afinal não foi assalto. Autoridades garantem que autarca alemã foi atacada pela própria filha de 17 anos
Autarca alemã recém-eleita esfaqueada. Está em estado crítico
esfaqueamento
Ataque
Alemanha
autarca

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt