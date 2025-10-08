Afinal não foi assalto. Autoridades garantem que autarca alemã foi atacada pela própria filha de 17 anos

As autoridades alemãs revelaram esta quarta-feira, 8 de outubro, que a recém-eleita presidente da câmara Herdecke, Iris Stalzer, não foi afinal vítima de um assalto à porta de casa na terça-feira, tendo concluído que foi a própria filha, de 17 anos, que esfaqueou a mãe e depois deu o alerta às autoridades.Aliás, os investigadores chegaram ainda à conclusão que Stalzer foi esfaqueada ainda dentro da residência. A autarca, que iria tomar posse a 1 de novembro, encontra-se internada no hospital, mas já está livre de perigo, encontrando-se estável.Além da filha, também o filho de 15 anos foi detido, uma vez que as autoridades encontraram em casa duas facas e roupas com vestígios de sangue.Durante o interrogatório, Iris Stalzer afirmou que foi a filha a autora do ataque, segundo o detetive Jens Rautenberg. Por sua vez, o procurador Bernd Haldorn afirmou que o caso está a ser tratado como ofensa corporal grave, pelo que tudo indica que os dois menores serão entregues à assistência social enquanto decorre a investigação.Na origem deste ataque com faca está, de acordo com o que foi apurado pelas as autoridades, um conflito familiar, tendo já sido descartadas motivações políticas.Herdecke é uma cidade com cerca de 23 mil habitantes situada na região do Ruhr, entre Hagen e Dortmund..Autarca alemã recém-eleita esfaqueada. Está em estado crítico