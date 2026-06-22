Segundo o The Observer, Starmer prepara a sua saída de Downing Street. Na sexta-feira, havia dito que iria lutar e recandidatar-se em caso de eleições internas.
Segundo o The Observer, Starmer prepara a sua saída de Downing Street. Na sexta-feira, havia dito que iria lutar e recandidatar-se em caso de eleições internas.EPA/JAIMI JOY / POOL
Internacional

Acossado pelos seus e ‘demitido’ por Trump, Starmer reflete no futuro

Primeiro-ministro britânico pode anunciar a sua demissão já nesta segunda-feira, e com isso abrir a porta a eleições no Partido Trabalhista.
César Avó
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