A este ritmo, vão ser necessárias pelo menos duas gerações para que a União Europeia (UE) atinja a igualdade entre mulheres e homens, estima um responsável do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE).

O Índice da Igualdade de Género revelado esta terça-feira, 17 de novembro, situa o espaço da UE nos 64,5 pontos (em 100), uma subida de apenas 0,9 pontos desde o ano passado.

“Partindo dos 64,5 pontos, levará 60 a 70 anos, duas gerações… não creio que nós, que cá estamos agora, o vejamos em vida”, situou Davide Barbieri, especialista em estatísticas do EIGE, em declarações à Lusa no final da conferência de imprensa sobre os principais resultados do Índice da Igualdade de Género.

O avanço “tem sido sempre lento”, constatou, destacando os domínios mais difíceis de mudar rapidamente: o poder (cargos de chefia e liderança, na política, na economia, no desporto) e a participação das mulheres nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), onde existe uma prevalência de 80% de homens (que são igualmente “muito mais em posições de chefia e liderança”).

“Há uma segregação desde a escola primária à universidade e que depois se reflete no mercado de trabalho”, assinalou, alertando que este será um desafio ainda maior no futuro, com o desenvolvimento da inteligência artificial.

“A esfera do poder é a mais difícil de mudar, mas é possível, com a ajuda de quotas”, realçou, destacando o caso de Portugal.

Davide Barbieri admitiu preocupação face aos “sinais de retrocesso” na UE em matéria de igualdade de género, notando que alguns dos Estados-membros “não se importam muito” com o tema.