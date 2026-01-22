Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sarah Mullally junto à Catedral de São Paulo, que liderou desde o final de 2017 e onde assumirá o cargo de arcebispa da Cantuária.
Internacional

A enfermeira e mãe de dois filhos que é a primeira arcebispa da Cantuária

Sarah Mullally, bispa de Londres desde dezembro de 2017, vai ser oficialmente eleita líder da Igreja de Inglaterra e, simbolicamente, de toda a Igreja Anglicana a 28 de janeiro.
Susana Salvador
