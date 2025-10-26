Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
6,5 toneladas de cocaína apreendidas em navio mercante nas Canárias
6,5 toneladas de cocaína apreendidas em navio mercante nas Canárias

Os nove tripulantes foram detidos. A droga estava "nos porões" do navio, que tinha partido do Panamá com destino ao porto de Vigo.
Seis toneladas e meia de cocaína foram apreendidas a meio da semana passada nas Canárias, em Espanha, num navio mercante cujos nove tripulantes foram detidos, anunciou este domingo, 26 de outubro, a polícia espanhola.

Em comunicado, a polícia adianta que a operação foi levada a cabo por unidades especiais da instituição, que intercetaram o barco de bandeira tanzaniana a aproximadamente mil quilómetros das Canárias, um arquipélago localizado na costa noroeste de África.

"Uma vez a bordo, os nove tripulantes foram localizados e detidos", indica, acrescentando que as 6,5 toneladas de cocaína foram encontradas "nos porões" do navio, que tinha partido do Panamá com destino ao porto de Vigo, no noroeste de Espanha.

A agência federal norte-americana responsável pelo combate ao narcotráfico, DEA, forneceu antecipadamente informações importantes que permitiram o sucesso da operação, segundo o comunicado.

A polícia espanhola anuncia regularmente a apreensão de grandes quantidades de droga.

Em outubro de 2024, descobriu 13 toneladas de cocaína no porto de Algeciras, na Andaluzia (sul de Espanha), escondidas num contentor entre bananas. A apreensão foi descrita pelas autoridades como "a maior (...) da história do tráfico de droga" no país.

As ligações de Espanha com a América Latina, onde a droga é produzida, bem como a sua localização geográfica, fazem com que seja considerada uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa.

