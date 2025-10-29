Trump recebe presentes e um princípio de acordo na Coreia do Sul

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul avançaram esta quarta-feira, 29 de outubro, com negociações comerciais, abordando detalhes de um investimento de 350 mil milhões de dólares na economia norte-americana, um progresso aquém do acordo fechado pretendido pelo chefe de Estado norte-americano nesta sua visita. “O nosso acordo está praticamente finalizado”, afirmou Donald Trump após o encontro com o seu homólogo sul-coreano, Lee Jae-Myung. O que não impediu a Casa Branca de noticiar no seu site “Presidente Donald J. Trump fecha mais negócios bilionários durante a visita de Estado à República da Coreia”. De acordo com uma fonte do gabinete do presidente Lee, a estrutura do acordo inclui investimentos graduais, cooperação na construção naval e a redução das tarifas de Trump \u0007sobre as exportações de automóveis da Coreia do Sul. Foi ainda referido que os dois países concordaram em manter as tarifas recíprocas nos 15%, como estão desde agosto.Mesmo assim, Trump não ficou de mãos vazias pois, enquanto delegações dos dois países trabalhavam para consolidar um acordo financeiro, o presidente dos Estados Unidos foi protagonista de uma cerimónia no Museu Nacional em Gyeongju durante a qual recebeu a Grande Ordem de Mugunghwa, a mais alta condecoração civil da Coreia do Sul, e uma réplica de uma coroa de ouro coreana proveniente de um túmulo real do Reino de Silla. O gabinete do presidente sul-coreano explicou que a condecoração foi oferecida em reconhecimento do papel de Trump como “pacificador” na península coreana. “Gostaria de usá-la agora mesmo”, disse Trump ao receber a Grande Ordem de Mugunghwa - um responsável sul-coreano afirmou à Reuters que foi o primeiro presidente dos EUA a receber a honra.Os presentes foram oferecidos por Lee Jae-Myung, que não poupou elogios ao seu homólogo norte-americano, explicando que estava a usar uma gravata dourada pois “reflete o gosto do presidente Trump pelo ouro, capta o futuro promissor da aliança entre a Coreia do Sul e os EUA e o estatuto da Coreia do Sul”.Esta última paragem da viagem de Trump à Ásia já tinha começado com a pompa e circunstância tão do agrado do presidente dos Estados Unidos, com jatos dos dois países a escoltarem o Air Force One na aproximação ao aeroporto, e na pista uma banda militar sul-coreana saudou Trump com uma interpretação de YMCA, música que o líder norte-americano usa com frequência nos seus comícios, e tiros de canhão em sua homenagem. .Antes de choque com Xi Jinping, Trump reforçou laços com Tóquio.Primeira-ministra japonesa oferece taco de golfe a Trump e vai propô-lo para Nobel da Paz 2026