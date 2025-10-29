Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump recebeu a mais alta ordem civil de mérito da Coreia do Sul e uma réplica de uma coroa de ouro.
Trump recebeu a mais alta ordem civil de mérito da Coreia do Sul e uma réplica de uma coroa de ouro.EPA / YONHAP / POOL
Internacional

Trump recebe presentes e um princípio de acordo na Coreia do Sul

Donald Trump foi recebido com pompa pelo seu homólogo sul-coreano na última paragem da sua viagem à Ásia.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Donald Trump
Estados Unidos
Coreia do Sul
Lee Jae-myung
edição impressa

