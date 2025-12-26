15 feridos num ataque com faca e lixívia a uma fábrica de pneus no Japão

Um homem atacou esta sexta-feira, 26 de dezembro, vários trabalhadores de uma fábrica de pneus para automóveis com uma faca e com lixívia tendo provocado ferimentos em 15 pessoas.O incidente verificou-se quando eram 7h30 em Portugal continental na fábrica Yokohama Rubber, na cidade de Mishima, a cerca de 80 quilómetros da capital Tóquio, de acordo com a estação televisão japonesa NHK.As vítimas receberam de imediato tratamento médico no local, sendo que oito delas foram lavadas de urgência para o hospital.Além da faca, o atacante, que já foi detido, utilizou ainda "um líquido em spray" contra as pessoas que foi encontrando pelo caminho, de acordo com Tomoharu Sugiyama, do departamento de bombeiros da cidade de Mishima, em declarações à agência AFP, mais tarde as autoridades anunciaram que o líquido era, afinal, lixívia.Até ao momento, não se sabe os motivos que estiveram na origem deste ataque, algo que irá ser apurado a partir de uma investigação que já está em curso.