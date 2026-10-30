António Barreto viveu períodos sociais conturbados e protagonizou momentos políticos de grande fricção, e é preciso deixar esse registo. Ao mesmo tempo, pensar no muito que está no livro e o que significa para a História portuguesa mais recente, e mesmo dos últimos meses.”João Céu e Silva explica desta forma a importância do livro António Barreto - Do meu ponto de vista, sendo este o resultado de 25 conversas em que o sociólogo “escrutina a nossa História, desvenda bastidores e esclarece intrigas palacianas da vida política nacional do último meio século”, como se pode ler na descrição que está plasmada no livro.Para o autor - antigo jornalista do Diário de Notícias e autor com inúmeros livros publicados, sendo a coleção “Uma longa viagem” um dos seus sucessos - estes depoimentos “fazem falta à sociedade”.O escritor conta que não houve temas proibidos, com uma exceção: “O único assunto que estava posto de parte tinha a ver com a vida privada, com o que concordei, por não ser fundamental para o livro. No entanto, quando foi necessário questionar uma relação ou esclarecer uma dúvida familiar para a compreensão de uma situação, nunca houve objeção. No campo do percurso público, não houve limitações.”Explica que produzir um trabalho como este é “uma situação muito complexa para quem a faz. É preciso começar por elencar as várias facetas do protagonista, apurar os momentos que devem ser relatados, confirmar a verdade do que aconteceu, cotejar com intervenções públicas para encontrar contradições, conhecer tão profundo quanto possível a pessoa, situar corretamente a cronologia e nunca esquecer de, logo que possível, colocar a data e local de nascimento. Deve-se evitar, primeiro que tudo, acreditar em rumores ou ignorar a realidade”.Durante tantas horas de conversa surgem sempre respostas que surpreendem e neste caso também aconteceu, adianta João Céu e Silva ao lembrar a resposta que mais o desconcertou: “Quando Barreto considerou que a escolha do Presidente da República deve ser feita por um colégio de senadores e de altos responsáveis, em vez da eleição por voto popular a que estamos acostumados em Democracia desde Ramalho Eanes. Situação que, considera, nunca irá ser possível em Portugal.”Reunir dados de 25 conversas, analisar as respostas e depois conseguir unir tudo num livro é um trabalho de filigrana que leva a escolhas, por vezes, certamente difíceis. O autor de António Barreto - Do meu ponto de vista frisa que “a primeira coisa a ter em conta é que o entrevistado nunca responde da forma como será organizada a narrativa final. Portanto, desde muito cedo tem de se ir estruturando o trabalho. Sendo que a partir da sexta sessão os dados terão de estar lançados e a partir daí encaminhar sempre as entrevistas com um objetivo cada vez mais preciso”.No livro, é feita referência aos dois exílios do entrevistado, uma opção, refere, que não poderia faltar. “Sim, por duas razões: o exílio político faz parte de um tempo que metade dos portugueses desconhece; e o terem estado fora do país marcou essas pessoas. António Barreto tem uma opinião sobre o exílio, em muito, diferente da maioria dos que partiram, porque considera que muito da sua formação resultou do confronto com outra realidade intelectual e social, apesar de não esquecer as condições degradantes em que muitos exílios aconteceram. O antes e o depois também foi muito importante para situar o percurso, tanto no primeiro, como no segundo exílio, este último por vontade própria.”.Escola de aldeia que esteve em risco de fechar lidera nas provas do 4.º ano.Exames: escola pública com melhores resultados está em 38.º lugar.No topo do ‘ranking’, os exames são o espelho das notas internas