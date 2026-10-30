“Estes depoimentos fazem falta à sociedade”
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“Estes depoimentos fazem falta à sociedade”

Com o livro de João Céu e Silva fica o testemunho de uma pessoa que “viveu períodos sociais conturbados e protagonizou momentos políticos de grande fricção, e é preciso deixar esse registo”.
Carlos Ferro
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