Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Este domingo realizou-se o quinto dia de protestos em Bucareste e noutras cidades romenas.
Este domingo realizou-se o quinto dia de protestos em Bucareste e noutras cidades romenas. ROBERT GHEMENT / EPA
Edição Impressa

Romenos em protesto contra abusos na justiça

Documentário com denúncias deu origem a protestos diários. Presidente vai ouvir na segunda-feira, 22 de dezembro, magistrados.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
corrupção
Roménia
Sistema judicial
Nicusor Dan

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt