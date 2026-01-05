Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Orbán vai enfrentar uma dura batalha eleitoral em abril.
Orbán vai enfrentar uma dura batalha eleitoral em abril.EPA / Akos Kaiser HANDOUT
Edição Impressa

Orbán à espera de apoio da Casa Branca até às eleições legislativas de abril

Trump negou que tenha oferecido ajuda financeira a Budapeste, desmentindo o seu aliado.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Hungria
Viktor Orbán

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt