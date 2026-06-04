Leia o DN desta sexta-feira, 05 de junho

"Turismo do Algarve está a engolir custos da guerra para manter preços e procura" é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 05 de junho. Empresários do alojamento e da animação turística estão a acomodar os aumentos provocados pela escalada dos precos dos combustíveis. Presidente da Região do Turismo do Algarve avisa que cenário poderá inverter se a pressão se prolongar.Na imagem principal da capa, uma aeronave ilustra: "Performance e vida útil. As 'armas' da Lockheed Martin para vender caças F-35 a Portugal".Mais destaques:- Entrevista a Pedro Pinto: "Há um eleitorado fixo, cerca de 20%, enquanto o Chega mantiver este ADN";- Justiça: Grupo português pede ajuda a João Lourenço após apreensão de terreno em Angola;- Educação: Alunos passam 38 horas na escola. Especialistas alertam para saúde mental;- Dia do Ambiente: Portugal brilha nas estatísticas, mas com casas frias;- Cinema: Memórias da crueldade estalinista;- Óbito: "Morreu de tristeza" - Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'.Descarregue abaixo a edição completa:.Veja a primeira página ao detalhe:.Descarregue também a edição do DV:.E ainda disponível o DN Sport: