Leia aqui o DV desta sexta-feira, 19 de junho

O grande destaque do DV desta semana vai para:Portugal é dos mais fracos no PRR digital, Bruxelas pede mais esforço na IAE ainda sobre o tema da Inteligência artificial também se sublinha:Trunfo Ibérico na IA: Energia verde e conectividade de Portugal e Espanha são chave para fechar o “buraco” de 480 mil milhões na produtividade europeiaJá a foto principal vai para:“A nova estratégia da Garland na logística passa pelo crescimento através de aquisições” Havendo ainda espaço para:Neerlandeses da Odyssey entram em Portugal com a meta de uma dezena de hotéis até 2028E no topo: Pedro Pina: “Os criadores são verdadeiras empresas de media”Leia tudo descarregando o suplemento no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: