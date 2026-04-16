Leia aqui o DV desta sexta-feira, 17 de abril

Investimento alemão em Portugal para os carros-robôs é o destaque principal do Dinheiro Vivo desta semana:Bosch acelera condução autónoma com investimento de quase 30 milhões na produção de radares em BragaTambém em realce, a reportagem na Sogrape. Diz Mafalda Guedes, diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade:Sogrape acelera na sustentabilidade com investimento superior a 3,7 milhões de euros em 2025Estes e outros temas podem ser lidos no suplemento disponível aqui:.Veja a "primeira" do suplemento: