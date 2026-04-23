Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 24 de abril

O futebol é o destaque principal do DN Sport desta semana, com o título:Eles querem jogar e ser donos do jogoDe Cristiano Ronaldo a Vinícius Jr., Messi e Mbappé, a lista de jogadores-acionistas continua a crescer. O que explica estes investimentos? E que regras se aplicam?Mas há mais para ler:Jandir Cruz. Defesa português que joga em clube da 9.ª Divisão inglesa vai disputar final no mítico estádio de Wembley‘Masters’ de golfe. Eis o evento que atrai mais jatos no mundoCiclismo. Paul Seixas aprendeu a cantar vitória em português e candidata-se a ser o rival de PogacarDescarregue o suplemento no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: