Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 17 de julho

A antevisão da final do Mundial de futebol é o grande destaque o DN Sport desta semana:Espanha-Argentina. Uma final inédita num Mundial 2026 onde tem imperado a lei do mais forteCampeã Mundial em 2022 defende o título frente à Campeã Europeia em 2024. Lionel Messi pode ser coroado como melhor jogador e melhor marcador do torneio e, se vencer, irá certamente para o topo da lista dos nomeados para a Bola de Ouro. Lamine Yamal pode bater Mbappé e Pelé como campeão precoce. Jogo é no domingo, às 20h00.Também se destaca o França-InglaterraÉ o jogo que ninguém quer jogar, mas já ditou recordesO jogo que decide o 3.º lugar do Mundial é uma das partidas mais ingratas do torneio, mas foi num desses jogos que Portugal selou a sua melhor prestação de sempre. E, com menos pressão, há espaço para brilharetes pessoais: que o digam o turco Sukur e o francês Just Fontaine.Descarregue o suplemento completo no link abaixo:.Veja esta "primeira" em detalhe: