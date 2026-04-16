Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 17 de abril

Na edição desta semana recorda-se:Vicente Lucas (1935-2026). O ‘Magriço’ que sabia parar Pelé“Fica de olho nele, se ele for à casa de banho tu vais com ele.” A frase é do antigo selecionador nacional Otto Glória e foi revelada ao DN por Vicente Lucas, velha glória do Belenenses, que morreu terça-feira, aos 90 anos. Ela remete-nos para o Portugal-Brasil do Mundial 1966, quando Vicente voltou a “secar” a estrela brasileira, que nunca guardou boas memórias dos duelos com o defesa português. “Eu tentei. Não sei como fiz, mas não me saí mal”, disse Vicente. Um ano antes tinham-se encontrado nas Antas e estiveram à conversa no relvado, num momento que o DN documentou e que hoje, dia de DN Sport, reproduz em homenagem a um dos nomes grandes dos Magriços de 1966.Outros grande destaque vai para o andebol: Do recreio do colégio ao top-10 mundial. O caminho dos irmãos costa até à eliteLeia isto e muito mais no suplemento completo:.Veja esta "primeira" em detalhe: