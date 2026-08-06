Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 07 de agosto

O ciclismo é o grande destaque do DN Sport desta semana:Volta a Portugal: ‘Sprint’ final consagra Francisco CamposO ciclista de Penafiel, de 28 anos, já esteve em pódios de etapa na Volta a Portugal, mas nunca vencera na corrida. Na equipa do Tavira-Crédito Agrícola tem encontrado estabilidade e sagrou-se recentemente vencedor da Taça de Portugal. Agora chegou o tão ansiado triunfo na Volta, na 1.ª etapa da edição de 2026, que terminou em Queluz com um novo camisola amarela: Rui Oliveira, da UAE Emirates.Ainda se destaca, no futebol:I Liga. Vai começar a época do agravamento das multas por comportamento incorreto. Valor das sanções cresce 25%Mercado e Europa são fatores de pressão no dragão e na luz. Leão é o grande agitadorDe Ricardo Esgaio a Ricardo Horta, passando por Petit e António Salvador. Quem são os recordistas deste campeonato?Descarregue o suplemento completo aqui:.Veja a "primeira" em detalhe: