Leia aqui o DN desta terça-feira, 7 de julho

"Portugal é o país do Euro que vai sofrer mais pressão nas contas públicas com envelhecimento da população". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 7 de julho.Envelhecimento da população, já contando com efeito rejuvenescedor da imigração, exige 5,8 mil milhões de euros em ajustamentos orçamentais até 2035, a preços atuais. Em cima disto, o maior credor do País estima mais 6,4 mil milhões de euros por causa da NATO. Se houver nova crise grave devido à guerra ou a um colapso nas bolsas graças à IA, será preciso ajustar mais 4,5 mil milhões nestes dez anos. São 17 mil milhões de euros ou mais 40%.Em grande destaque fotográfico nesta primeira página está a eliminação de Portugal no Mundial 2026. "ADEUS AO MUNDIAL. Portugal 0 - 1 Espanha".. Descarregue o pdf com a edição eletrónica completa do jornal no link abaixo. Outros temas: ULS Santo António: Médicos internos escalados para trabalhar ao sábado.Jornadas Parlamentares: AD alerta para "crise política" face a "imaturidade" das oposições.Incêndios: Vouzela atira Portugal para recorde da Europa de área ardida em 2026.Comércio: Onda de calor: Fim do IVA a 6% abranda corrida aos ares condicionados.Brasil: Michelle torna-se "mulher bomba" na campanha de Flávio Bolsonaro.Fotografia: "Querida Marilyn" — As memórias de Sam Shaw. Mundial 2026: Caso Balogun coloca FIFA sob intensa pressão. Infantino nega cedência a Trump.