Leia aqui o DN desta terça-feira, 28 de julho

Mais de 23 mil milhões de euros bloqueados nos tribunais administrativosÉ esta a manchete do DN desta terça-feira. O número representa o impacto económico dos casos. Apesar de os valores mais altos estarem na 1.ª Instância (15 mil milhões), a maior preocupação é com a 2.ª, que tem um número insuficiente de magistrados. “A prioridade absoluta (...) é a 2.ª Instância”, diz ao DN a juíza-secretária Eliana de Almeida Pinto.Na foto principal a situação internacional:Ucrânia e Irão, as guerras sobrepostas em análise na Casa Branca com Zelensky e NetanyahuE ainda se sublinha:Árbitros. MP abriu inquérito a alegadas interferências na arbitragem Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: