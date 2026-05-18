Leia aqui o DN desta terça-feira, 19 de maio

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Rui Frias
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"Guerra provoca subida dos juros da dívida de França e Itália. Em Portugal efeito é mais contido". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 19 de maio.

Banqueiros centrais e ministros das Finanças das sete maiores economias, o grupo G7, reunidos ontem e hoje em Paris para alinharem um plano de ação face à crise global iminente. França e Itália passaram de 3,3% para 4% na dívida a dez anos.

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DN@@20260519
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Em destaque fotográfico nesta primeira página está o médico Vítor Nunes: “Fui vítima de um assassinato de carácter”.

Três anos depois de ter denunciado 15 casos de alegadas más práticas clínicas no Hospital Amadora-Sintra - e de ter sido ele próprio acusado de “bullying” -, o médico cirurgião quebra o silêncio em entrevista ao DN, para “recuperar a verdade e a honra”.

Outros destaques:

PSD. Moção de Luís Montenegro recusa governar com Chega ou com PS.

Odair Moniz. MP pede condenação por homicídio para polícia.

Base das Lajes. Rangel afasta “problema” com os EUA e ataca PS.

Irão. Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar.

Legislativas. PAICV vence em Cabo Verde: “A democracia saiu robustecida”.

Futebol. O “Special One” ainda pesa nas grandes decisões.

Espetáculo. Uma ópera com um anjo a pairar para celebrar o 25 de Abril no Teatro Aberto.

Cinema. Festival Cannes evoca a Resistência Francesa.

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