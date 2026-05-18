Leia aqui o DN desta terça-feira, 19 de maio

"Guerra provoca subida dos juros da dívida de França e Itália. Em Portugal efeito é mais contido". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 19 de maio. Banqueiros centrais e ministros das Finanças das sete maiores economias, o grupo G7, reunidos ontem e hoje em Paris para alinharem um plano de ação face à crise global iminente. França e Itália passaram de 3,3% para 4% na dívida a dez anos. Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: . Em destaque fotográfico nesta primeira página está o médico Vítor Nunes: “Fui vítima de um assassinato de carácter”.Três anos depois de ter denunciado 15 casos de alegadas más práticas clínicas no Hospital Amadora-Sintra - e de ter sido ele próprio acusado de “bullying” -, o médico cirurgião quebra o silêncio em entrevista ao DN, para “recuperar a verdade e a honra”.Outros destaques:PSD. Moção de Luís Montenegro recusa governar com Chega ou com PS.Odair Moniz. MP pede condenação por homicídio para polícia.Base das Lajes. Rangel afasta “problema” com os EUA e ataca PS.Irão. Pingue-pongue de propostas de paz enquanto Trump suspende ataque militar.Legislativas. PAICV vence em Cabo Verde: “A democracia saiu robustecida”.Futebol. O “Special One” ainda pesa nas grandes decisões.Espetáculo. Uma ópera com um anjo a pairar para celebrar o 25 de Abril no Teatro Aberto.Cinema. Festival Cannes evoca a Resistência Francesa.