Leia aqui o DN desta terça-feira, 18 de agosto

O tema da decisão política de entrada no capital da empresa que gere a rede elétrica nacional faz manchete do DN:Regresso do Estado à REN só está nos programas dos partidos à esquerda do PSPartidos mais à esquerda advogavam retoma do controlo público dessa e de outras empresas estratégicas no setor energético. Pelo contrário, os programas eleitorais da AD e do PS não previam nada como a recompra parcial anunciada pelo primeiro-ministro na Festa do Pontal.Já na foto principal, a questão legislativa que tem dado que falar nos últimos dias:Penalistas certificam: “Não há vazio legal na venda de droga falsa. É crime de burla.”E ainda se sublinha, na Defesa:Custo da NATO força mais 4 mil milhões de euros em dívida ou cortes orçamentaisDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: