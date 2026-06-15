Leia aqui o DN desta terça-feira, 16 de junho

A manchete desta terça-feira do DN vai para a Saúde:Governo quer centros de saúde equipados para rastrear cancros até ao final do anoTutela quer centros de saúde a dar mais resposta a rastreios ao cancro do cólon, colo do útero e reto e à retinopatia diabética. Em despacho, o ministério indica que vão ser usadas verbas do PRR para equipar as unidades ainda sem material. A Unidade Local de Saúde do Algarve e a do Estuário do Tejo vão ser projetos-piloto. Na foto principal, o Presidente da República, António José Seguro, na Grande Conferência DN:“Sem jornalismo livre, não há escrutínio do poder nem debate de qualidade” Ainda se sublinha:Petróleo em mínimos de março a beneficiar do acordo EUA-IrãoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em detalhe: