Leia aqui o DN desta terça-feira, 14 de abril

Doações à cultura para obter vistos ‘gold’ aumentam quase 300% em 2025. É esta a manchete do DN desta terça-feira, 14 de abril.No ano passado os 211 pedidos deste ‘passaporte dourado’ atingiram os 46,8 milhões (em 2024 tinham sido 11,7 milhões). Norte-americanos e chineses são os estrangeiros que mais têm recorrido a este instrumento, que existe desde 2020.Descarregue neste link abaixo a versão completa do DN.No destaque fotográfico a Guerra no Médio Oriente. Para forçar Irão a ceder, entra em vigor bloqueio americano com 15 navios.Impasse negocial entre EUA e Irão põe petróleo novamente acima dos 100 dólares por barril Outros temas:Aeroportos. PSP avalia minuto a minuto sistema de controlo de fronteirasLei laboral. Clima azeda entre parceiros obrigados a casamento forçadoIgreja Católica. Leão XIV garante não ter “medo da administração Trump"Hungria. Magyar quer país mais democrático e próximo da UE, mas mantém algumas das críticas de OrbánJamor. Requalificação do Estádio Nacional dá passo atrás. FPF quer rever projetoExposição. ‘Fragiel&Sólido’. Diálogo entre uma ceramista belga e um escultor português