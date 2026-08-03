Leia aqui o DN desta terça-feira, 04 de agosto

"Renegociações de crédito estão a diminuir, apesar do risco de subida dos juros" é a manchete do DN desta terça-feira, 04 de agosto. A taxa mista é a solução mais procurada pelos portugueses que querem reduzir a prestação mensal do crédito à habitação, dizem os intermediários de crédito. No primeiro semestre deste ano, verificou-se um aumento no valor médio aprovado.Na foto principal, Fernando Alexandre, o ministro da Educação, que esteve no Parlamento a dar explicações sobre os exames nacionais. Sem virar costas a "desafios", ministro garante 97% de exames corrigidos.Mais destaquesEntrevista a Paula Macedo: "É preciso melhorar a abordagem à saúde da mulher para lhe dar melhores cuidados";José Eduardo de Sousa Luís: Brindar nos eventos na 'Sagres' com vinho Madeira "permitiu recriar um momento histórico da ligação de Portugal aos EUA";Desporto: Feira dos Sofás-Boavista. Último bastião axadrezado vai para a estrada;Saúde: Ministério já corrigiu despacho que excluía médicos de equipas da Via Verde AVC;Investigação: Serviços secretos portugueses são uma “autoridade na África Austral”;Ciência: Três a quatro cafés por dia ajudam a “limpar” o cérebro de gorduras;Ceuta: Espanha evita apontar dedo a Marrocos, mas exige investigação;Ucrânia: Zelensky quer aproximar-se de Xi (e Lula).Descarregue no link abaixo a edição completa:.Veja a primeira página em detalhe: