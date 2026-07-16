Leia aqui o DN desta sexta-feira, 17 de julho

Uma decisão judicial da União Europeia com implicações jurídicas profundas faz manchete do DN deste dia, edição de fim de semana:Tribunal da UE abre a porta à apreensão de ‘e-mails’ profissionais sem mandado judicialJá a foto principal vai para:Guerra Civil de Espanha. Uma ferida aberta há 90 anos que teima em não cicatrizarAinda se destaca:Estado da Nação. Montenegro decidiu que a melhor defesa era o ataque, mas foi desafiado a apresentar moção de confiançaSendo esta uma edição de fim de semana é dia de Dinheiro Vivo, que tem em grande destaque as compras dos portugueses da China pela internet. Descarregue aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 17 de julho.E há também para ler o DN Sport, o suplemento de Desporto do DN, que destaca a final do Mundial de futebol:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 17 de julho. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do Diário de Notícias:.Veja a primeira página em detalhe: