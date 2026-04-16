Leia aqui o DN desta sexta-feira, 17 de abril

Mais uma edição do Barómetro DN/Aximage faz manchete do DN deste dia, edição de fim de semana:PS à frente do PSD e Chega nas intenções de votoDescontentamento com governação favorece PS, que lidera com 30,6% após distribuição de indecisos, contra 24,3% do PSD e 23,6% do Chega. Já o grande destaque fotográfico vai para a reportagem: Silêncio que se vai escutar o fadoE ainda se realça o segundo episódio do ‘podcast’ narrativo do DN dedicado a António FerroE porque hoje é sexta-feira, não se esqueça de descarregar o Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 17 de abril.E também o DN Sport, o suplemento de Desporto:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 17 de abril.Descarregue a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página do jornal em detalhe: