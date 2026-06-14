Leia aqui o DN desta segunda-feira, 15 de junho

"Mais alunos estrangeiros nas escolas: até 22 mil novas entradas por ano no primeiro ciclo" é a manchete do DN desta edição.No destaque fotográfico, Roberta Medina, CEO do Rock in Rio. “O nosso cérebro gosta de más notícias, mas isso não quer dizer que tenhamos de viver nelas”.Mais destaques:Esta segunda-feira: Presidente António José Seguro encerra a Grande Conferência DNSNS: Médicos tarefeiros aguardam publicação de diploma sobre atividade, mas já pensam no privado e na emigração como alternativaJPP: "Nas propostas olho sempre para o impacto no país e não para a cor partidária", diz Filipe SousaG7: Macron aponta para reequilíbrio com a China e reflexão sobre a IA na cimeira do G7Tecnologia: Trump aperta o cerco à Anthropic e deixa Europa em alertaFutebol: Portugal já se faz ouvir na América - apoio dos adeptos portugueses cresce nos EUAMercados: "Sete magníficas" passam a ser oito e Musk é o primeiro "trillionaire'Livro da semana: Uma terrorista tão bela como indisciplinadaCanoagem: Pimenta de ouro e bronze nos europeus. 183 medalhasDescarregue abaixo a versão eletrónica do jornal.Veja a primeira página ao detalhe