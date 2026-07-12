Leia aqui o DN desta segunda-feira, 13 de julho

Afogamentos nas praias e piscinas estão a aumentarÉ esta a manchete do DN desta segunda-feira. Cem pessoas, sobretudo crianças e jovens, perderam a vida nos últimos anos. Em 2025 foram 19 mortes e este mês já houve três casos. Associação diz que país está “na estaca zero” neste tema.Já o destaque fotográfico principal vai para o mercado de futebol:Dragão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo E ainda se realça: Eleição. PS quer virar a página no Porto: “É tempo de novos protagonistas”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em detalhe: