Leia aqui o DN desta sefunda-feira, 3 de agosto

Três mil economistas, políticos, gestores e peritos lançam alerta global sobre a IAÉ esta a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Milhares de signatários - entre os quais vários portugueses - argumentam numa carta aberta que o uso crescente da IA pode impulsionar uma “transformação sem precedentes” na economia, “maior do que a Revolução Industrial”, mas desenrolando-se num período de tempo “dramaticamente mais curto”, de apenas uma década ou menos.Já a foto principal vai para a reação europeia à questão dos migrantes:Crise migratória de Ceuta expõe divisões e testa unidade da UEE ainda se sublinha, na Educação:Grupo Inspired aposta em Portugal com 750 mil euros em bolsas e ‘campus’ de 40 milhõesDescarregue no link abaixo a edição completa:.Veja a primeira página em detalhe: