Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de abril

UGT não está “confortável” e tem lei laboral nas mãos. É esta a manchete da edição desta quinta-feira, 23 de abril, do Diário de Notícias.Seguro ouviu os parceiros sociais, que vincaram as divergências face ao pacote laboral. UGT reúne hoje o secretariado nacional para assumir uma decisão sobre acordo na Concertação Social.Descarregue a edição eletrónica completa do jornal no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para a Conferência M&A. País tem PME “a mais” e Banco de Fomento propõe bazuca como soluçãoOutros destaquesSNS Ministra diz que SNS está melhor, mas assume quebra de atividadeJustiça. PJ investiga declarações de deputados do chegaúltima Guerra. Irão responde pela força ao prolongamento do cessar-fogoFutebol de praia. Portugal estreia-se frente à Inglaterra no Europeu Sub-20 de futebol de praia com ambição de marcar uma geraçãoEntrevista. Miguel Pauseiro: “Perante a evolução da adesão ao cheque-livro, era muito importante estendermos o prazo” Escola. Estar na escola e aprender, eis a questãoComédia. O dinheiro contra o romantismoMúsica. Uma canção feita de muitas vozes