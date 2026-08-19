Leia aqui o DN desta quinta-feira, 20 de agosto

Salários altos: nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agoraÉ esta a manchete do DN. Montenegro disse que o número dos que ganha 3000 euros ou mais duplicou desde que é PM. São 125 mil os mais abonados, valor mais alto dos registos do INE, embora pesem só 3% do total. Mas a corrida a postos de topo, no Estado e no privado, é grande; e o salário médio líquido de políticos e gestores subiu mais de 17% - é o grupo em que os ordenados mais sobem.Na foto principal, os incêndios: Sapadores denunciam atrasos nas horas extras. ICNF diz ter pagado 90%Ainda se destaca, os EUA:No 11 de Setembro Bill Spade perdeu o emprego e um amigo. Agora o ex-bombeiro contou esse dia aos filhos do amigoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: