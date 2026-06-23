Leia aqui o DN desta quarta-feira, 24 de junho

Um setor que se queixa da crise faz manchete do DN neste dia:Restauração pede apoios ao Estado para verão “em modo de sobrevivência”Mas nesta primeira página o grande destaque vai mesmo para a goleada de Portugal, 5-0 ao Usbequistão:SIMMMM... O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleçãoAinda se sublinha:Óscar Gaspar: Falta de médicos e listas de espera existem tanto no SNS como no privadoDescarregue toda a edição deste dia no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: