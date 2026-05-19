Leia aqui o DN desta quarta-feira, 20 de maio

"Vitória de Setúbal decide futuro em assembleia polémica". Esta é a manchete do DN desta quarta-feira, dia 20 de maio. Assembleia geral reúne sexta-feira para escolher entre duas propostas, mas a direção ainda não as deu a conhecer aos sócios. DN apurou que uma vem de grupo internacional que promete novo estádio e regresso à primeira liga. Outra vem de patrocinador que deixa futebol nas mãos do clube, mas quer ficar com terrenos. Mas a sombra do ex-investidor Hugo Pinto paira sobre a reunião.No destaque fotográfico, a guerra no Irão. "Impasse: À 'hesitação' de Trump, Irão ameaça abrir novas frentes de guerra"O desporto também está destaque. "Arranque da operação Mundial 2026. Objetivo da seleção é fazer o que ainda não foi feito - Ganhar"Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .Outros destaques desta edição:Política: Congresso reforça concentração do PSD no eixo Porto-Braga-AveiroPolítica: Consensos - Chega, Livre e BE querem desclassificar documentos do terrorismo pós-25 de AbrilSociedade: Ordem dos Médicos diz "não haver motivo" para nova "avaliação" a casos denunciadosEconomia: Revisão da lei laboral avança para o Parlamento com cedências à UGTInternacional: Reino Unido Revolta contra Starmer relança debate sobre o Brexit dez anos após o referendoCultura: Estelle Revaz "No Parlamento suíço sou a primeira artista profissional. Explica o atraso no apoio à cultura".Veja a capa ao detalhe: