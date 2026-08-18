Leia aqui o DN desta quarta-feira, 19 de agosto

Os atrasos nos serviços públicos faz manchete do DN esta quarta-feira:Empresa na hora? Registos Comerciais têm mais de dois mil dias de atrasoÉ cada vez maior a demora em vários serviços e, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (IRN), os dados públicos que permitiam calcular os atrasos deixaram de ser publicados. O IRN não respondeu ao pedido de informação do DN.Já a foto principal vai para a crise no alojamento universitário:Oferta de quartos para arrendar cai 25%E ainda se sublinha, as PPP:Brisa faz derrapar risco das PPP em 60%. Contribuintes arriscam perder três mil milhões de eurosDescarregue toda a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: