Leia aqui o DN desta quarta-feira, 17 de junho

Resposta de Carlos Moedas à crise habitacional faz manchete no DN deste dia:Câmara de Lisboa lança programa para trazer jovens de volta à capitalExecutivo de Carlos Moedas apresenta proposta de concurso de arrendamento acessível destinado a pessoas até 35 anos e que já tenham residido na freguesia do imóvel a que se candidatam. Lista inicial tem 25 casas do município e nem todas se situam em bairros históricos.Na foto principal, a Cimeira do G7:Trump admite retorno das sanções ao petróleo russo para pressionar PutinE ainda se destaca:Líder do PS aponta baterias à economia e apresenta plano para “fixar e atrair gerações qualificadas”Descarregue a edição eletrónica do jornal no link:.Veja a primeira página em detalhe: