Leia aqui o DN desta quarta-feira, 15 de julho

Criminalidade na capital faz manchete no DN deste dia:Furtos por carteiristas em Lisboa sobem 10% até junhoA média é de aproximadamente dez furtos por dia em Lisboa, mas o número de detidos caiu face ao ano passado. PSP tem usado redes sociais para alertar para a importância da prevenção. Já na foto principal, o caso que está a centrar as atenções na Educação:Governo alarga prazo para correção de examesE ainda se sublinha:Petróleo dispara 12% em dois dias e faz soar os alarmes de perigo Descarregue todo o jornal no link abaixo:.Veja a primeira página do DN em detalhe: