Leia aqui a edição do DN desta quarta-feira, 3 de junho

Incerteza e cautela travam reservas dos portugueses par a as férias de verão. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 3 de junho.Portugueses estão a adiar a marcação das férias e o impacto já se sente na hotelaria nacional que regista uma quebra das reservas dos residentes. Procura de espanhóis, franceses e norte-americanos também refreou. Empresários estão pessimistas e esperam recuo nos proveitos, à boleia da diminuição da taxa de ocupação e da estada média. Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Outros destaques:Xavier Barreto: “Até maio, as Unidades de Saúde não tinham objetivos fixados pela tutela”Greve geral. CP teve de suprimir 235 comboios na véspera do protestoEntrevista. Inês de Sousa Real: “Preocupa-me que a prioridade legislativa seja a lei das burcas”Diplomacia. Prioridades e perfil justificam otimismo de Portugal na eleição para Conselho de Segurança da ONU Mudanças. Governo cumpre 75% do plano das migrações e avança com melhorias na AIMA Guerra. Trump diz que diálogo com Irão é “contínuo” apesar de os ataques não terem parado no LíbanoRevelação. Moonspell lançam ‘Far From God’ porque queriam responder a uma “crise existencial”Futebol. Marco Silva deixa o Fulham e está livre para o Benfica