A Youropa está a construir 50 fogos e 31 quartos de hotel na Rua do Bonjardim, em pleno centro do Porto.
A Youropa está a construir 50 fogos e 31 quartos de hotel na Rua do Bonjardim, em pleno centro do Porto. Foto: D.R.
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Investimentos imobiliários da israelita Youropa começaram no Porto e já chegam a Loulé

Grupo concretizou um volume de transações superior a 60 milhões de euros no ano passado. Clientes internacionais valeram 70%.
Sónia Santos Pereira
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