Ciclismo. João Almeida deverá repetir combinação Tour-Vuelta em 2026

Depois das 97 vitórias na temporada para a UAE Emirates começa a ser tempo de esquadrar planos para 2026 e definir calendários. A decisão ainda não está definida, mas o sonho de Tadej Pogacar atacar a quinta vitória na Volta a França - o que a confirmar-se o colocaria no patamar dos maiores de sempre, ao lado de Merckx, Hinault, Indurain e Anquetil - implicará um forte conjunto em torno do esloveno. João Almeida é peça determinante e, pelo que apurou o DN, a ida ao Tour pela terceira vez consecutiva faz parte do plano. Continua a ser intenção da formação dos Emirados Árabes Unidos garantir uma segunda carta para atacar a corrida, em caso de problema físico de Pogacar, mesmo que o bicampeão mundial tenha completado no pódio todas as Grandes Voltas em que correu.Assim, a presença do atleta português, natural de A-dos-Francos, no Tour é provável a esta altura, confirmando um cenário que agrada, embora Almeida tenha vontade de voltar a Itália, ao Giro, onde competiu de 2020 a 2023. Para 2027, pode dar-se o caso de a oportunidade voltar a surgir. A hipótese de João Almeida avançar para o Tour como carta a proteger não perdeu toda a força porque Pogacar não deixou de fora a hipótese de lutar por um segundo Giro, em maio. Certa está a participação do atleta português na Volta a Espanha. Independentemente de rumar ao Giro ou ao Tour, Almeida sente que tem vindo a melhorar dados físicos nas segundas e terceiras semanas de Grandes Voltas e, mesmo depois do abandono precoce do Tour, chegou como incógnita à Vuelta e de lá saiu com o segundo lugar, o seu segundo pódio em provas de três semanas depois do que alcançara na Volta a Itália. Renovou até 2028 o contrato com a UAE Emirates que findava em 2026, mantendo-se com a confiança da estrutura para atacar pódios em provas de três semanas.Comandar a equipa na Vuelta é hipótese provável, até pela renovação de contrato e pelo reforço do estatuto de candidato a pódio, tendo em conta os desempenhos recentes e incluindo neste cenário a saída de Juan Ayuso da comitiva. Nesse sentido, Almeida tem a seu lado a vontade de Pogacar ser o ciclista com mais 'monumentos' da história do ciclismo. Vai com dez conquistados, atacará novamente as Ardenas em abril, procurará ganhar, finalmente, em Sanremo, mas priorizará Mundiais e a Lombardia, onde se tornou o primeiro a vencer cinco vezes seguidas. Por isso, a preparação para final de setembro e outubro não se coaduna com a especialização própria para a Volta a Espanha.Almeida começará a temporada na Volta ao Algarve e seguirá um programa semelhante a 2025, a época mais profícua da carreira com dez triunfos. Entre Paris-Nice ou Tirreno, tentará repetir a campanha histórica de ganhar três provas de uma semana num só ano. Catalunha ou País Basco devem anteceder Volta à Romandia e, posteriormente, há escolha entre Dauphiné e Volta à Suíça.