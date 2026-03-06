Foto: D.R.
A expansão da insígnia alemã "vai continuar", diz o diretor de expansão e imobiliário da Aldi Portugal.
Edição Impressa

Aldi duplica número de lojas no país em cinco anos

Marcas próprias do grupo alemão valem 80% da faturação. Contexto macroeconómico, que está a inflacionar preços dos alimentos, deverá dar força às insígnias da retalhista, que abriu nova loja no país.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alimentos
preços
edição impressa
Marcas próprias
Aldi

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt